Путин и Саргсян обсудят 23 августа в Сочи урегулирование в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 августа встретится в Сочи с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.

"Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры планируют обменяться мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.