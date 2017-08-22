Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жириновский считает, что нужно ограничить президентские полномочия одним пятилетним сроком

Политика
22 августа, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Лидер ЛДПР предложил установить аналогичные сроки пребывания в должности для губернаторов, мэров, депутатов, сенаторов, руководителей партий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на партийном митинге предложил внести поправки в Конституцию РФ, ограничивающие полномочия президента одним пятилетним сроком.

"Надо внести поправку в Конституцию России: только один срок у президента страны - пять лет. Один срок, все", - сказал Жириновский, выступая на партийном митинге, посвященном Дню государственного флага РФ.

"Нужно, чтобы всегда, каждые пять лет, был новый президент. И для всех руководителей - это губернаторы, мэры, депутаты, сенаторы, лидеры партий - пять лет и все", - добавил лидер ЛДПР.

Жириновский также отметил, что готов уступить место лидера партии человеку, который будет эффективным руководителем федерального масштаба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Жириновский, Владимир Вольфович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама