Жириновский считает, что нужно ограничить президентские полномочия одним пятилетним сроком

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на партийном митинге предложил внести поправки в Конституцию РФ, ограничивающие полномочия президента одним пятилетним сроком.

"Надо внести поправку в Конституцию России: только один срок у президента страны - пять лет. Один срок, все", - сказал Жириновский, выступая на партийном митинге, посвященном Дню государственного флага РФ.

"Нужно, чтобы всегда, каждые пять лет, был новый президент. И для всех руководителей - это губернаторы, мэры, депутаты, сенаторы, лидеры партий - пять лет и все", - добавил лидер ЛДПР.

Жириновский также отметил, что готов уступить место лидера партии человеку, который будет эффективным руководителем федерального масштаба.