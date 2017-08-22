Жириновский считает, что нужно ограничить президентские полномочия одним пятилетним сроком

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на партийном митинге предложил внести поправки в Конституцию РФ, ограничивающие полномочия президента одним пятилетним сроком.
"Надо внести поправку в Конституцию России: только один срок у президента страны - пять лет. Один срок, все", - сказал Жириновский, выступая на партийном митинге, посвященном Дню государственного флага РФ.
"Нужно, чтобы всегда, каждые пять лет, был новый президент. И для всех руководителей - это губернаторы, мэры, депутаты, сенаторы, лидеры партий - пять лет и все", - добавил лидер ЛДПР.
Жириновский также отметил, что готов уступить место лидера партии человеку, который будет эффективным руководителем федерального масштаба.