Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом Израиля контроль над вооружениями

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Гарри Кореном вопросы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом во вторник сообщили в МИД РФ.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на проблематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", - отметили в российском дипведомстве.