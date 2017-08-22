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Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом Израиля контроль над вооружениями

Политика
22 августа, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Стороны обсудили проблему нераспространения оружия массового поражения и контроля над вооружениями

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Гарри Кореном вопросы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом во вторник сообщили в МИД РФ.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на проблематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", - отметили в российском дипведомстве.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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