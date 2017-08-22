Зюганов просит Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Бурятии и Северной Осетии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи с недопуском к выборам главы Бурятии кандидата от партии Вячеслава Мархаева и отмены регистрации списка компартии на выборах в Заксобрание Северной Осетии. Об этом сообщается во вторник на сайте КПРФ.

"Вынужден вновь обратиться к вам как гаранту Конституции и конституционных прав и свобод граждан. Неправовыми решениями органов власти вновь нарушаются избирательные права граждан в ряде регионов Российской Федерации", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на партийном сайте.

Зюганов отмечает, что в ходе выборной кампании в региональные органы власти "зафиксированы случаи неправовых решений и снятия с выборов знаковых кандидатов". "Вслед за отказом в регистрации на выборах главы Бурятии кандидата КПРФ, известного политика, участника контртеррористических операций, авторитетного общественного деятеля, национального героя республики Вячеслава Мархаева, административный произвол привел к снятию списка КПРФ на выборах парламента Северной Осетии", - пишет лидер КПРФ.

По мнению Зюганова, претендентов, которые имеют "реальную возможность на равных оппонировать лидирующим кандидатам", "абсолютно под надуманными предлогами выбивают из выборной кампании", тем самым "превращая выборы в фарс". В то же время на выборах "регистрируются кандидаты от партий-обманок, у которых вообще нет реального представительства на муниципальном уровне", указывает лидер коммунистов.

"Полагаю, что сложившаяся ситуация дискредитирует не только идущую в настоящее время региональную выборную кампанию, но и в целом подготовку к предстоящим президентским выборам. Прошу вашего вмешательства как гаранта Конституции с тем, чтобы гарантировать избирательные права граждан, а также права политических партий на участие их кандидатов в выборах", - подчеркивается в телеграмме.

О конфликтах на выборах в Бурятии и Северной Осетии

Член Совета Федерации, первый секретарь комитета Бурятского регионального отделения КПРФ Мархаев не был зарегистрирован на выборах главы региона из-за нехватки подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Он сдал в избирком 226 подписей, однако две подписи были признаны недействительными, так как подписанты утратили статус депутата. Еще три автографа не засчитали, так как их авторы ранее уже подписались за врио главы республики Алексея Цыденова.

Мархаев обжаловал решение республиканского избиркома в ЦИК РФ, однако Центризбирком не удовлетворил его жалобу, постановив при этом направить в Генпрокуратуру изложенные кандидатов факты возможного применения административного ресурса. Верховный суд Бурятии также отказал Мархаеву в регистрации на выборах.

В Северной Осетии регистрация списка КПРФ на выборах в заксобрание была отменена судом после соответствующего иска партии "Коммунисты России". Поводом для снятия с выборов, по данным КПРФ, стало признание недействительной подписи представителя ЦИК Северной Осетии под документом о принятии справок на родственников кандидатов.

Ранее тот же суд отменил регистрацию списка "Коммунистов России" после обращения североосетинского отделения КПРФ. Члены политбюро "Коммунистов России" 14 августа начали в связи с этим бессрочную голодовку. Активисты партии также проводят пикеты с требованием снять с должности главу ЦИК республики Жанну Моргоеву.

Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.