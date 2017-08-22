Тулеев провел первое после операции рабочее совещание

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что провел первое после операции совещание с подчиненными и рассказал о пройденном курсе реабилитации.

"Сейчас курс прошел, все нормально. Но нужно дышать, расхаживаться, чтоб "дыхалка" заработала. Поэтому пока коляска. Откуда буду работать, откуда руководить, вам разницы нет. Сейчас уже все на контроле", - сказал он в эфире "России 24".

Ранее сообщалось, что во вторник глава Кузбасса впервые за долгое время выступит на областном телевидении.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. В мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.

В июне стало известно о перенесенной губернатором операции в немецкой клинике. После хирургического вмешательства также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

С 22 мая Тулеев находился в отпуске, 12 августа он вернулся в Кемерово. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе обладминистрации, курс реабилитации он продолжил в амбулаторном режиме, чувствует себя хорошо и находится в контакте со своими заместителями.