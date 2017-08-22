"Национальный общественный мониторинг" намерен привлечь на выборы 15 тыс. наблюдателей

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" планирует привлечь для работы на избирательных участках 10 сентября порядка 15 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник в ассоциации.
"В единый день голосования на избирательных участках контролировать ход выборов с помощью новых технических средств будут 15 тыс. наблюдателей. Молодые люди своей задачей ставят не только фиксирование нарушений, но и предупреждение и предотвращение возникновения нестандартных ситуаций, разрешение конфликтов и соучастие в обеспечении избирательных прав граждан", - говорится в сообщении.
Для взаимодействия между наблюдателями и публикации их сообщений о нарушениях создан интернет-портал, им активно пользуются уже более 5 тыс. человек, следует из релиза. Российское законодательство не разрешает общественным организациям направлять наблюдателей на избирательные участки, поэтому они договариваются о сотрудничестве с партиями и кандидатами.
Кроме того, наблюдать за ходом выборов в регионах будут международные эксперты из Ирландии, США, Испании, Италии и Франции. Первый наблюдатель Том Китт из Ирландии с долгосрочной миссией уже прибыл в Москву, говорится в сообщении.
Как следует из релиза, Китт был членом ирландского парламента, где возглавлял комитет по спорту и туризму. Кроме того, он бывший министр по европейским делам международной торговли и труда, в 2004-2008 гг. возглавлял комитет по законодательным инициативам правительства Ирландии. В настоящее время Китт является председателем организации Self Help Africa.
Китт отправится в Ленинградскую область, где проведет встречи с организаторами выборов, кандидатами, общественными деятелями региона, молодыми экспертами и представителями ассоциации наблюдателей, посетит территориальные избирательные комиссии и пообщается с избирателями.
В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.
Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.