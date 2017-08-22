Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Национальный общественный мониторинг" намерен привлечь на выборы 15 тыс. наблюдателей

Политика
22 августа, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Их задачей станет не только фиксирование нарушений, но и предупреждение возникновения нестандартных ситуаций, разрешение конфликтов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" планирует привлечь для работы на избирательных участках 10 сентября порядка 15 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник в ассоциации.

"В единый день голосования на избирательных участках контролировать ход выборов с помощью новых технических средств будут 15 тыс. наблюдателей. Молодые люди своей задачей ставят не только фиксирование нарушений, но и предупреждение и предотвращение возникновения нестандартных ситуаций, разрешение конфликтов и соучастие в обеспечении избирательных прав граждан", - говорится в сообщении.

Для взаимодействия между наблюдателями и публикации их сообщений о нарушениях создан интернет-портал, им активно пользуются уже более 5 тыс. человек, следует из релиза. Российское законодательство не разрешает общественным организациям направлять наблюдателей на избирательные участки, поэтому они договариваются о сотрудничестве с партиями и кандидатами.

Кроме того, наблюдать за ходом выборов в регионах будут международные эксперты из Ирландии, США, Испании, Италии и Франции. Первый наблюдатель Том Китт из Ирландии с долгосрочной миссией уже прибыл в Москву, говорится в сообщении.

Как следует из релиза, Китт был членом ирландского парламента, где возглавлял комитет по спорту и туризму. Кроме того, он бывший министр по европейским делам международной торговли и труда, в 2004-2008 гг. возглавлял комитет по законодательным инициативам правительства Ирландии. В настоящее время Китт является председателем организации Self Help Africa.

Китт отправится в Ленинградскую область, где проведет встречи с организаторами выборов, кандидатами, общественными деятелями региона, молодыми экспертами и представителями ассоциации наблюдателей, посетит территориальные избирательные комиссии и пообщается с избирателями.

Кого выбирают 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублей
7
Лукашенко поручил конструкторам создать суперкомбайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама