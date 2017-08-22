На должность замглавы МЧС назначен Сергей Кададов

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший директор Департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Кададов указом президента РФ назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
"Указом президента РФ проведены новые назначения в системе МЧС России: генерал-майор внутренней службы Кададов Сергей Александрович назначен на должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении.
Полковник внутренней службы Ринат Еникеев назначен директором Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главным государственным инспектором по пожарному надзору. Генерал-майор Виктор Панченков стал начальником Академии гражданской защиты МЧС. Бывший начальник Центрального регионального центра МЧС генерал-майор внутренней службы Игорь Кобзев возглавил Департамент кадровой политики МЧС.