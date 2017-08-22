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Лавров: Москва и Ватикан подтвердили схожесть позиций по борьбе с терроризмом

Политика
22 августа, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, стороны уделили основное внимание Ближнему Востоку, в том числе ситуации в Сирии, Ираке, Йемене и конфликту в Ливии

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Ватикан разделяют общие позиции по борьбе с терроризмом и необходимости политического урегулирования в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем (главой правительства) Ватикана Пьетро Паролином.

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"Мы обсудили двусторонние вопросы между Москвой и Ватиканом, а также актуальные проблемы, которые остро стоят в различных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и севере Африке", - сказал министр.

Глава МИД РФ и госсекретарь Ватикана уделили основное внимание Ближнему Востоку, в том числе ситуации в Сирии, Ираке и Йемене, а также конфликту в Ливии. "У нас общая позиция о необходимости налаживать диалог с непримиримой борьбой против террористов и экстремистов, обеспечивать движение к политическому урегулированию, которое отвечало бы интересам всех этнических и конфессиональных групп в той или иной стране", - сказал Лавров.

Кроме того, информировал министр, российская сторона рассказала о тех действиях, которые предпринимает РФ по урегулированию конфликта в Сирии. "Ценим поддержку наших коллег из Ватикана по "астанинскому процессу" и тех решений, которые последовали за договоренностями о создании зон деэскалации, - сказал глава МИД РФ. - Рассказали, как планируется развивать процесс Астаны, как готовимся к очередному раунду переговоров о политическом урегулировании в Женеве".

"Необходимо искать аналогичные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов всех этноконфессиональных и политических групп в Ливии, Йемене и Ираке, где продолжаются процессы, связанные со становлением государственных структур, - отметил Лавров. - У нас общее мнение о необходимости возобновить палестино-израильские переговоры, чтобы добиться урегулирования, о необходимости которого много раз говорилось и "записывалось" в решениях ООН".

Ситуация вокруг украинского кризиса

"Признательны за поддержку минского комплекса мера по урегулированию украинского кризиса, - сказал Лавров. - Эта поддержка не ограничивается моральной стороной дела. Ватикан направил недавно значимую партию гуманитарной помощи на Украину, в том числе для Донецка и Луганска".

"Говорили о необходимости преодоления конфронтационных подходов по урегулированию украинского кризиса, поиска таких решений, которые позволят полностью выполнить комплекс мер, - отметил он. - Ценим позицию Ватикана в том, что касается недопустимости использования религиозного фактора на Украине в целях достижения политических преимуществ".

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Темы
Кризис в Сирии Визит госсекретаря Ватикана в Россию
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Паролин, Пьетро Лавров, Сергей Викторович
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