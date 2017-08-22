Тулеев раскритиковал поведение подчиненных и главы совета депутатов во время его болезни

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КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев раскритиковал поведение своих подчиненных и главы совета депутатов Кемеровской области во время его болезни, упрекнув их в том, что они не защитили губернатора от распространяющихся слухов. Об этом заявил губернатор в ходе первого после болезни рабочего совещания, видеозапись которого опубликовала администрация региона.
В частности, губернатор подверг критике поведение председателя совета народных депутатов Кемеровской области Алексея Синицина, заместителя губернатора Алексея Зеленина, начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нины Лопатиной.
"За этот период я чего только ни начитался. <...> Что вы молчите? На шефа грязь льется несусветная, вы знаете, что это не так, я этого не заслужил, ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться, тем более к первому руководителю", - сказал Тулеев.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. Как сообщалось ранее, в мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.
В июне ТАСС сообщал о перенесенной губернатором операции в немецкой клинике. После хирургического вмешательства также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.
С 22 мая Тулеев находился в отпуске, 12 августа он вернулся в Кемерово. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе обладминистрации, курс реабилитации он продолжил в амбулаторном режиме, чувствует себя хорошо и находится в контакте со своими заместителями.