Слуцкий: США усугубляют ситуацию расширением санкции в отношении граждан РФ

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. США, подводя под санкции против КНДР граждан РФ, усугубляют ситуацию в российской-американских отношениях. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение американских властей расширить санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний "Гефест".
"Это заранее тупиковая линия, такие шаги лишь усугубляют и так крайне напряженную ситуацию в российско- американских отношениях", - подчеркнул глава комитета. По его словам, сами по себе подобные санкции абсолютно незаконны и противоправны, поскольку приняты в обход ООН. "Мы не можем согласиться с подобным подходом, считаем его контрпродуктивным", - добавил Слуцкий.
США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний "Гефест". Обновленный перечень опубликован на сайте американского минфина. Ограничения коснулись генерального директора "Гефеста" Рубена Киракосяна. Его структура занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах.
Санкции введены также в отношении Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело". Четвертой в списке стала исполнительный директор работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш.