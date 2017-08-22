Лидеры "нормандской четверки" поддержали ожидаемое прекращение огня в Донбассе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) поддержали ожидаемое решение контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Петра Порошенко.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", - говорится в сообщении.

"На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры обязались продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации принятого в феврале 2015 года в Минске комплекса мер", - сообщила пресс-служба Кремля.

О поддержке идеи введения в Донбассе очередного перемирия также сообщил во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Они выразили ясную поддержку ожидаемому 23 августа решению трехсторонней контактной группы об установлении режима прекращения огня в связи с началом учебного года", - сказал он.