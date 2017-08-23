Рябков считает, что в ситуации с визами США принесли в жертву идею свободы

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. США в ситуации с приостановкой выдачи неиммиграционных виз гражданам РФ пожертвовали своей главной ценностью - свободой. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью японскому телеканалу NHK замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США, которые доносят до всего мира такую ценность, как свобода, показали, что в политических целях могут легко эту свою главную ценность принести в жертву. Однако мы остаемся спокойными по этому поводу", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать решение США по выдаче виз гражданам РФ.

Вместе с тем Рябков отметил, что Россия с приходом к власти в США президента Дональда Трампа "продолжает надеяться на улучшение отношений между двумя странами".

В понедельник посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США.

Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.