Рябков: санкции не изменят ситуацию вокруг КНДР

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ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Усиление санкций в отношении КНДР не поможет изменить ситуацию вокруг ее ядерной и ракетной программ. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью японскому телеканалу NHK замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Санкциями эту ситуацию изменить нельзя", - сказал он, подчеркнув, что решение проблемы можно найти только путем диалога, а не усиления давления, как того добиваются США.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.
Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного. 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ракетных пусков.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.