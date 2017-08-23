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Рябков: санкции не изменят ситуацию вокруг КНДР

Политика
23 августа, 3:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, августа. /ТАСС

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что решение проблемы можно найти только путем диалога, а не усиления давления

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ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Усиление санкций в отношении КНДР не поможет изменить ситуацию вокруг ее ядерной и ракетной программ. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью японскому телеканалу NHK замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Санкциями эту ситуацию изменить нельзя", - сказал он, подчеркнув, что решение проблемы можно найти только путем диалога, а не усиления давления, как того добиваются США.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного. 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ракетных пусков.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США КНДР Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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