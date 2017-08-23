Рябков: санкции не изменят ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Усиление санкций в отношении КНДР не поможет изменить ситуацию вокруг ее ядерной и ракетной программ. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью японскому телеканалу NHK замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Санкциями эту ситуацию изменить нельзя", - сказал он, подчеркнув, что решение проблемы можно найти только путем диалога, а не усиления давления, как того добиваются США.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного. 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ракетных пусков.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.