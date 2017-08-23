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Медведев рассчитывает, что "Единая Россия" достойно выступит на выборах на Сахалине

Политика
23 августа, 6:35 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, августа. /ТАСС

Глава правительства подчеркнул, что "те обязательства и обещания, которые партия на себя приняла во время выборов" должны исполняться

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что партия достойно выступит 10 сентября на предстоящих выборах в Сахалинскую облдуму.

"Считаю, что у нашей партии есть хорошие шансы, чтобы получить поддержку значительной части людей в этот день (единый день голосования). Уверен, что и в этот раз наша партия на Сахалине выступит достойно", - сказал здесь премьер на встрече с региональным активом "Единой России".

Он подчеркнул, что партия "к своим обязательствам относится серьезно, и мы должны максимально внимательно следить за тем, как идет работа по выполнению программы". Медведев отметил, что лично это контролирует. "В этом и заключается наша ответственность, чтобы те обязательства и обещания, которые партия на себя приняла, приняла во время выборов - в Госдуму, в региональные законодательные органы, в муниципалитеты - нами исполнялись", - заметил он.

Премьер подчеркнул, что в силу географических причин Единый день голосования начнется именно на Дальнем Востоке. "К вашим выборам будет приковано большое внимание. Поэтому от того, как у вас пройдет голосование 10 сентября, зависит в известной степени и общий настрой, который продемонстрируют избиратели в целом по стране", - сказал премьер, заметив, что в Дальневосточном федеральном округе региональный парламент будет выбираться 10 сентября только в Сахалинской области.

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"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
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