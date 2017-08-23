Патрушев обсудил с Атамбаевым борьбу с новыми вызовами и угрозами

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил на встрече в Бишкеке с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым совместную борьбу с новыми вызовами и угрозами.

"Алмазбек Атамбаев и Николай Патрушев обсудили различные аспекты двусторонних российско-киргизских отношений, в том числе тематику сотрудничества в сфере обеспечения национальной и региональной безопасности, совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами", - сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Собеседники отметили перспективность дальнейшего расширения взаимодействия России и Киргизии в этих областях. "Подчеркнута высокая роль координации деятельности правоохранительных органов и силовых структур", - говорится в сообщении. Отдельное внимание на встрече было уделено сотрудничеству в культурно- гуманитарной сфере. Кроме того, Атамбаев и Патрушев обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.