Неверов: кандидаты "Единой России" уже провели более 11,5 тыс. предвыборных встреч

ТАСС, 23 августа. Кандидаты "Единой России" в ходе подготовки к единому дню голосования 10 сентября уже провели более 11,5 тыс. встреч. Об этом сообщил в среду ТАСС секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

"В регионах, где осенью предстоят выборы, проходит активная избирательная кампания: начался период агитации в СМИ и представители других партий, вернувшись из отпусков, также проявляют большую активность, начали проводить встречи с гражданами, активно выступать в СМИ", - констатировал он.

Статистика встреч

"Мы ("Единая Россия") изначально настраивали наших кандидатов на то, что после предварительного голосования [по отбору кандидатов на выборы], после выдвижения нельзя снижать темпов работы. И на сегодняшний день наши кандидаты провели в общей сложности 11 672 встречи", - проинформировал Неверов.

Он пояснил, что такое количество встреч с гражданами связано и с тем, что многие принимали участие в собраниях собственников во дворах в рамках реализации партийного проекта по благоустройству. Так, по словам собеседника агентства, в Пензенской области прошло 850 встреч, в Краснодарском крае таких встреч было 1 296, в Удмуртии - более 1 500 встреч. "Активно идет работа в других регионах", - добавил Неверов.

Кроме того, продолжил он, кандидат "Единой России" в депутаты Госдумы по Кингисеппскому округу Сергей Яхнюк провел уже 60 встреч, кандидаты в губернаторы - 996, кандидаты в региональные парламенты - 5 875, в представительные органы власти административных центров - 4 741.

"Как вы видите, посещает выборные регионы и председатель партии Дмитрий Медведев, который в рамках своих поездок проводит встречи с нашим активом, с кандидатами", - указал секретарь Генсовета единороссов, напомнив, что "на этих встречах обсуждаются насущные вопросы регионов". "После Пензы, где прошло большое совещание по вопросам строительной отрасли, председатель посетил один из самых отдаленных регионов страны - Сахалинскую область, где 10 сентября будут избираться депутаты регионального парламента, и одной из тем встречи стала реализация партийных проектов на территории региона", - отметил Неверов.

"Активно работают наши руководители межрегиональных координационных советов, депутаты Госдумы, сотрудники Центрального исполкома находятся в регионах", - уточнил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что в предвыборном штабе "Единой России" создан ситуационный центр по мониторингу единого дня голосования, который состоится 10 сентября.