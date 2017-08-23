В Аммане начинает работу мониторинговый центр южной зоны деэскалации в Сирии

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Совместный мониторинговый центр южной зоны деэскалации в Сирии начинает работу в Аммане 23 августа, сообщает в среду Минобороны РФ.
"В соответствии с достигнутыми в рамках "амманского формата" переговоров договоренностями между Российской Федерацией, США и Иорданией сегодня, 23 августа 2017 года, в Аммане (Иорданское Хашимитское Королевство) начинает работу Совместный мониторинговый центр южной зоны деэскалации в Сирии, расположенной в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра", - говорится в сообщении.
Как пояснили в военном ведомстве, к задачам центра относятся контроль соблюдения режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации, обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарных грузов, а также оказание медицинской и иной помощи населению.