Памфилова пообещала, что "хаотичные" выборные законы структурируют к 2021 году

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СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российское избирательное законодательство после внесения точечных поправок на протяжении долгого времени стало хаотичным, к следующим думским выборам в 2021 году оно будет структурировано. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".
По словам главы ЦИК, в российское выборное законодательство на протяжении лет вносились поправки, зачастую "под конъюнктуру", в результате чего возникло "внутреннее противоречие".
"Накопилось очень много норм правовых, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат друг другу, то есть оно [законодательство] получилось несколько хаотичным, без четкого понимания вообще стратегии", - сказала Памфилова.
По ее мнению, сейчас "назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего". Это, уверена Памфилова, позволит "выстроить четкое, внятное, связанное единой логикой законодательство, правовую базу".
Глава ЦИК напомнила, что в прошлом году ведомство проводило научно-практическую конференцию при участии экспертов и представителей партий, сформулированные на ней предложения по совершенствованию избирательного законодательства она представила главе государства. По его поручению была создана рабочая группа при администрации президента по коррекции выборного законодательства. "Надеюсь, к следующему парламентскому циклу оно будет сформировано, здесь задействованы все: и правительство, и Федеральное собрание, и ЦИК, и эксперты, и представители партий", - заключила Памфилова.