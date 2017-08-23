Конференция ЦИК по проблеме муниципального фильтра пройдет в конце сентября

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. / ТАСС/. Центризбирком России проведет в конце сентября конференцию с представителями партий и экспертами, посвященную вариантам корректировки законодательной нормы о так называемом муниципальном фильтре. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

Она отметила, что у нее нет "окончательного рецепта" изменения практики муниципального фильтра.

"В чем я безусловно уверена - что корректировать эту норму надо, об этом говорит весь наш опыт этой кампании", - сказала она. При этом, по словам главы ЦИК, остается вопрос, насколько глубоко следует реформировать фильтр: "радикально, минимально или средним каким-то образом".

"Мы собираем сейчас все материалы, предложения. И, скорее всего, в конце сентября, когда и все выборы пройдут, съедутся все, соберем представителей всех партий, экспертов, заинтересованные стороны, чтобы эту тему со всех сторон рассмотреть", - сообщила Памфилова.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.