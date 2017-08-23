Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации на выборах в Москве кандидата от ПАРНАСа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мосгоризбирком отменил отказ в регистрации кандидата от партии ПАРНАС Михаила Цветаева, который выдвигается по Молжаниновскому муниципальному округу Москвы, и зарегистрировал данного кандидата. Об этом в среду на заседании ЦИК в режиме видеоконференции заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее в ЦИК поступила жалоба от Цветаева на неправомерный, по его мнению, отказ от регистрации на муниципальных выборах.

В решении избирательной комиссии муниципального округа Молжаниновский отмечалось, что при выдвижении Цветаева был нарушен установленный законом порядок. В частности, "партия ПАРНАС не уведомила надлежащим образом избирательную комиссию о проведении съезда, конференции или собрания партии", говорится в проекте постановления ЦИК.

"Мы провели дополнительную проверку и получили документальные подтверждения, что действительно информация, подписанная руководителем партии, была направлена в управу через систему электронного оборота, но из-за халатности ряда сотрудников эта информация не была передана в муниципальную комиссию", - сказал Горбунов.

"Городская избирательная комиссия по вновь открывшимся обстоятельствам, изучив все документы, приняла решение отменить решение об отказе в регистрации и напрямую зарегистрировать Цветаева Михаила Владимировича в качестве кандидата", - добавил Горбунов.