Путин высоко оценил возможность оперативно обсуждать с Нетаньяху любые вопросы

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СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень сотрудничества с Израилем, а также возможность в оперативном режиме обсуждать любые возникающие вопросы. Об этом он заявил в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мне очень приятно, что у нас сложился такой эффективный механизм взаимодействия, в том числе и на высшем уровне, - отметил Путин. - Мы можем и на рабочем уровне, и на нашем [на высшем] оперативно встретиться и в текущем режиме, и тогда, когда это требует нашего прямого участия, встретиться, обсудить двусторонние отношения, ситуацию в регионе".
Российский лидер особо подчеркнул, что удовлетворен тем, как развиваются отношения между Россией и Израилем. Он заметил, что в том числе это и личная заслуга премьер-министра Израиля.