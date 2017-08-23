Путин высоко оценил возможность оперативно обсуждать с Нетаньяху любые вопросы

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил уровень сотрудничества с Израилем, а также возможность в оперативном режиме обсуждать любые возникающие вопросы. Об этом он заявил в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мне очень приятно, что у нас сложился такой эффективный механизм взаимодействия, в том числе и на высшем уровне, - отметил Путин. - Мы можем и на рабочем уровне, и на нашем [на высшем] оперативно встретиться и в текущем режиме, и тогда, когда это требует нашего прямого участия, встретиться, обсудить двусторонние отношения, ситуацию в регионе".

Российский лидер особо подчеркнул, что удовлетворен тем, как развиваются отношения между Россией и Израилем. Он заметил, что в том числе это и личная заслуга премьер-министра Израиля.