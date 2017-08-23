Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москва не хочет превращать отношения с Вашингтоном в "игру с нулевой суммой", это не российский подход. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью китайским и японским СМИ.

"Мы не хотим превращать отношения с США в игру с нулевой суммой, - подчеркнул Рябков. - Мы не руководствуемся ложно понятой логикой "меры-контрмеры", когда независимо от последствий только по причине того, что нашим интересам нанесен ущерб или на Россию оказывается воздействие враждебных сил, мы должны отплатить той же монетой. Это не наш подход".

По словам дипломата, Россия по-прежнему считает, что при Дональде Трампе есть возможность улучшить двусторонние отношения. "Мы по-прежнему считаем, что с приходом администрации [президента США] Дональда Трампа есть возможность для определенного улучшения российско-американских отношений", - сказал Рябков.

"США принят далеко идущий и во многом беспрецедентный санкционный закон, который в ряде своих аспектов напрямую связал руки исполнительной власти США и лишил ее возможности для маневра в большом и малом - от вопросов отмены секторальных санкций и вплоть до недопустимости, как посчитали авторы этого закона, возврата незаконно изъятой российской дипсобственности в США, - продолжил заместитель министра. - По этим направлениям исполнительная власть США без новых решений Конгресса не имеет возможности ничего изменить. Это огромная гиря, балласт и серьезный удар по фундаменту наших отношений".

По мнению Рябкова, перерастание противоречий между РФ и США в открытый конфликт, несмотря на сложности в отношениях, в современных условиях невозможно. "Я не считаю такую конфронтацию возможной в новой ситуации. Все-таки опыт прошедших лет и десятилетий, я надеюсь, не только нас, но и коллег в Вашингтоне научил ответственно подходить к такого рода вопросам", - сказал он.

"Я не думаю, что мы находимся в новой холодной войне по причине того, что нет оснований для холодной войны в ее том старом смысле, а именно противостояния систем, идеологий, борьбы за торжество идей, - отметил Рябков. - К сожалению, есть усиливающееся стремление США на российском направлении продиктовать свою волю и добиться изменения политического курса нашей страны, в том числе с использованием недозволенных приемов".

"Это привело к охлаждению отношений, безусловно, но это не эквивалентно состоянию, которое грозит перерасти и трансформироваться в горячий конфликт", - считает дипломат.

Дипломат отметил, что реакция России на враждебные действия США, санкции крайне умеренная и дозированная. "Мы можем в полном праве, руководствуясь логикой международных отношений и доктриной международного права, позволяющей отвечать аналогичным образом на враждебные действия, применять любые меры в отношении США, - обратил внимание Рябков. - Но понимаем, что в ряде случаев это было бы действие во вред себе". "Понимаем также, что в ряде случаев подобного рода шаги, особенно если они будут ассиметричными, не зеркальными, могут наносить ущерб, в том числе региональной и глобальной безопасности", - добавил он.

"Крайне дозируем ответные шаги, которые осуществляем в политико-дипломатической сфере", - подчеркнул дипломат.

По его словам, выравнивание численного состава российских и американских диппредставительств - это "крайне умеренная, дозированная, скромная реакция на то, что США осуществили в плане посягательства на коренные экономические, политические и иные интересы России". Рябков также отметил, что сокращение численности американского персонала в РФ уже реализуется в практическом отношении.

Хладнокровие и здравый смысл

Замглавы МИД РФ сказал, что Россия в возможном ответе США на ограничение выдачи американских виз россиянам проявляет хладнокровие и здравый смысл.

"В вопросе возможного ответа на действия США, которые крайне затрудняют нормальную работу по получению российскими гражданами виз для посещения США (США приостановили выдачу виз с 23 августа на всей территории РФ, с 1 сентября оформление документов возобновится только в Москве - прим. ТАСС), мы тоже проявляем хладнокровие и здравый смысл, - сказал Рябков. - Министр иностранных дел России Сергей Лавров по горячим следам заявил о том, как мы расцениваем эти действия".

"Видимо, та страна, которая всегда была в авангарде борьбы за свободу передвижения по миру, и в этой области тоже продемонстрировала полный оппортунизм, релятивизм политического подхода и ту же самую склонность к принесению своих стержневых ценностных ориентиров в жертву политической конъюнктуре", - отметил заместитель главы МИД РФ.

"Теперь, когда они, видимо, опасаясь, что слишком много русских увидит изнутри что же такое США, лишают возможности гражданам России легко и свободно получать визы, демонстрируют, что США постепенно превращаются в собственный антипод, - продолжил он. - В антипод тех ценностей, которые декларировали в свое время отцы-основатели".

По словам Рябкова, к этому можно относиться по-разному, в зависимости от политических предпочтений. "Для кого-то это момент, когда нужно открывать шампанское, потому что США сами себя разрушают. Для кого-то это момент переживаний, потому что становится трудно приобщиться к каким-то американским ценностям и благам", - сказал заместитель главы МИД РФ.

При этом он отметил, что выбор приоритетов в работе дипмиссии - суверенное право США, но желающие получить визу россияне все равно смогут это сделать, несмотря на увеличившийся срок ожидания. "Кому нужно поехать в США, они и 85 дней для прохождения интервью подождут, а кто не может ждать - значит им не так уж нужно туда поехать, - сказал он. - Поэтому пусть США решают сами какие у них приоритеты в плане работы дипломатических представительств здесь, это их суверенный выбор. Нам больше нечего сказать, кроме того, что сказал [министр иностранных дел РФ] Сергей Лавров на эту тему".

Возвращение дипсобственности

Комментируя возможность обсуждения вопроса возвращения российской дипсобственности на новой встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, дипломат сказал, что она сведена к нулю, никаких переговоров по этому вопросу не планируется.

"В отношении дипсобственности я вынужден с большим сожалением констатировать, что после принятия законодательства возможность для возврата этой собственности без отдельного решения американского Конгресса сведена, по сути дела, к нулю", - отметил дипломат.

"Поэтому мы не ведем никаких переговоров на эту тему и отмечаем, что в порыве эмоций предыдущая администрация [президента США], а вслед за ней группа политиков, которые выработали это законодательство и затем провели его через обе палаты [Конгресса США], создали новые обстоятельства в наших отношениях, беспрецедентные, - подчеркнул Рябков. - Создали занозу, которая будет болезненно отзываться еще очень долгое время. И поэтому никаких переговоров на эту тему я не предвижу".

Зависимость от доллара

Рябков считает, что необходимо уменьшать зависимость от доллара как доминирующего средства международных расчетов, в том числе путем перехода к расчетам в национальной валюте.

"Я не говорил, что мы должны незамедлительно двинуться к отказу от доллара как расчетного средства. Я говорил о том, что в повестке дня стоит задача уменьшения зависимости от доллара как, по сути дела, доминирующего средства международных расчетов, доминирующей мировой резервной валюты", - заявил Рябков.

По его словам, сделать это можно "путем перехода в большей степени к расчетам в национальной валюте, путем диверсификации активов, путем использования альтернативных резервных валют, которых в мире уже немало по сравнению с тем, что было лет 50 назад".

"Мне не совсем понятен ажиотаж, который в России в некоторых кругах возник вокруг этой идеи. Во-первых, она совершенно не нова, - продолжил дипломат. - Во-вторых, какой может быть иной ответ, когда вместо того чтобы всячески пестовать роль доллара как незыблемого международного средства расчетов, не зависящего ни от какой конъюнктуры, США путем внедрения противозаконных практик в международную жизнь всех принуждают к тому, чтобы люди, которые осуществляют расчеты в долларах, вначале писали заявление о верности и преданности Вашингтону в политическом плане - я фигурально выражаюсь, - а потом им, может быть, будет разрешено рассчитываться в долларах".

Замминистра подчеркнул, что это "довольно своеобразная методика сохранения уникальности своей собственной валюты как международного валютно-платежного средства".

Американское вмешательство

По словам Рябкова, у Москвы нет сомнений, что США будут пытаться вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России. "Мы привыкли к американскому вмешательству, мы с ним живем. Это все равно что прослушивание телефонных разговоров американскими спецслужбами, - отметил дипломат. - Если не исходить из этого, то надо быть абсолютно наивным человеком, который живет на другой планете и не понимает что к чему".

"Поэтому, конечно, будет, никаких сомнений нет", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, опасается ли российская сторона вмешательства США в предстоящие президентские выборы.

Касаясь темы приписываемого России вмешательства в американские выборы, замминистра обратил внимание, что в Москве за все это время так и не увидели ни одного признака наличия свидетельств того, что вменяется в вину неким "совершенно непонятным, мифическим хакерам из России". "Не услышали ни одного понятного и внятного объяснения, о чем вообще идет здесь речь. Мы только постоянно слышим обвинения в каких-то русских контактах людей, часть из которых никогда и не участвовала в предвыборной кампании демократической и республиканской партий, а часть уже не является функционерами нынешней администрации", - продолжил Рябков. "Если контакты с носителями российского паспорта настолько "токсичны", что это вообще недопустимо, тогда они должны об этом сказать", - подчеркнул дипломат.

"Наверное, отражение этого подхода как раз проявляется в решении американской дипмиссии и Госдепартамента об ограничении возможностей получения американских виз носителями российских паспортов. Наверное, это из той же оперы, - продолжил Рябков. - Мне трудно судить, мы никогда не получаем внятных объяснений ни по каким действиям никаких спецпрокуроров или кого-то еще, вовлеченного во всю эту совершенно необъяснимую вакханалию, продолжающуюся уже много месяцев".

Дипломат не исключил, что эта ситуация "продлится еще какое-то время". "Будем наблюдать за этим. Это достаточно интересный общественно-политический феномен - феномен коллективного помешательства", - заявил он.

Стратегическая стабильность

Диалог с новой администрацией США по вопросам стратегической стабильности идет пока медленно, но Россия рассчитывает на возобновление контактов по этой теме в ближайшее время, отметил замминистра иностранных дел РФ.

"Что касается более широкого вопроса, где возможен диалог [с США] и какие направления работы для нас представляются разумными и перспективными, то здесь я бы сформулировал две области, по вполне понятным причинам требующие внимания, контактов и поиска соответствующих решений. Первая область - это вопросы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ и, соответственно, стратегической стабильности".

"К сожалению, пока, при новой администрации, диалог на эту тему идет крайне медленно. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время соответствующие контакты возобновятся, особенно с учетом ряда проблем, которые у всех на слуху, в отношении базового Договора о ракетах средней и меньшей дальности, приверженность которому мы неоднократно подтверждали", - добавил Рябков.

Дипломат напомнил, что приближаются контрольные даты по выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях. "Мы считаем этот договор очень важным и стабилизирующим фактором, тем более в условиях, когда в мире ширится движение за полный запрет ядерного оружия и все больше голосов, ратующих, по сути дела, за замену нынешней архитектуры в сфере глобальной безопасности и контроля за вооружениями чем-то новым, селективным, касающимся только группы государств и проблемным для стран, которые по смыслу договора о нераспространении ядерного оружия являются ядерными", - добавил он.

Региональные конфликты

Вторым возможным направлением сотрудничества Рябков назвал урегулирование региональных конфликтов.

"Вновь повторяю положительную оценку взаимодействия с США по Сирии, - указал он. - Концепции зон деэскалации, которые были разработаны нами без участия США, но с подключением других партнеров, в частности Турции и Ирана, показали свою эффективность, и сейчас мы видим, что США все больше вовлекаются в процесс этой работы по стабилизации обстановки в регионах Сирии на основе зон деэскалации. И вообще, вовлечение США в такую конструктивную работу нам кажется весьма продуктивным, и мы будем этим заниматься и дальше".

"Что касается северокорейских дел, то диалог с США идет и на этом направлении, хотя мы видим с одной стороны приливы и отливы воинственной риторики, что само по себе оказывает дестабилизирующее воздействие на обстановку в Северо-Восточной Азии, а с другой стороны - абсолютную и не имеющую никаких границ склонность наших американских коллег заниматься в СБ ООН разработкой все новых и новых санкционных мер в отношении КНДР", - добавил замглавы МИД РФ.

Общие вопросы

Рябков отметил, что в диалоге Масквы с Вашингтоном по Сирии в последнее время наблюдается серьезный прогресс. "Мы не свернули диалог с США по региональным конфликтам. Более того, по Сирии в последнее время у нас наблюдается серьезный прогресс в диалоге с США", - отметил заместитель главы МИД РФ.

"Готовы к обсуждению вопросов стратегической стабильности, потому что в полной мере осознаем свою меру ответственности за ситуацию в этой области", - добавил он.

Дипломат также отметил, что Россия готова взаимодействовать с США по урегулированию на Украине, но не в подмену "нормандского" формата.

"Украина - состоялась первая встреча помощника президента Вячеслава Суркова со спецпредставителем (Госдепартамента США по Украине) Куртом Волкером в Минске, - сказал он. - Это пристрелочная, установочная встреча. Господин Сурков все оценки дал в своих комментариях на этот счет".

"[По Украине] тоже готовы работать, не в подмену имеющегося "нормандского" формата, но в дополнение к нему и с точки зрения стимулирования стабилизационных процессов и полного выполнения минского пакета", - добавил Рябков.

Запрет односторонних санкций

По словам Рябкова, Россия предлагает поставить вопрос в Совете Безопасности ООН о недопустимости принятия односторонних санкций, если члены СБ ООН ранее уже одобрили общий пакет таких мер.

"Мы считаем, что СБ ООН должен в гораздо большей степени озаботиться вопросами политического урегулирования этой проблемы, проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, и мы считаем, что вообще пора ставить в СБ ООН ребром вопрос о том, что при каждом решении Совета Безопасности о введении дополнительных санкций в той или иной ситуации, страны, которые принимают такое решение, одновременно должны брать на себя обязательство о неприменении дополнительных санкций в одностороннем порядке", - сказал он.

"Иначе международная система принимает гротескные формы и превращается в пародию на саму себя, - продолжил Рябков. - Мы, со своей стороны, полностью, твердо и неукоснительно выполняем все те решения, которые были приняты Советом Безопасности, и никаких отклонений от безусловного выполнения этих решений, независимо от страновых тематик, по которым они были приняты, у нас нет и быть не может".

США в АТР

В Москве очень внимательно следят за развитием союзнических отношений между США и Японией в сфере противоракетной обороны (ПРО), сказал замминистра иностранных дел РФ.

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается диалог и взаимодействие в рамках союзничества между США и Японией, для нас это небезразлично, - отметил он. - Здесь есть целый ряд вопросов, которые мы тоже ставим перед японскими коллегами, поскольку некоторые аспекты союзнических отношений между Токио и Вашингтоном напрямую затрагивают наши интересы в сфере безопасности. Я имею ввиду, в частности, развитие взаимодействия в сфере ПРО и перспективы появления в Японии дополнительных систем, таких как Aegis Ashore, о чем было заявлено буквально на прошлой неделе".

"Мы испытываем в этой связи серьезную обеспокоенность, которую доводим до японских коллег достаточно прямо", - добавил он.

По мнению Рябкова, Совет безопасности ООН не дорабатывает в вопросе поисков политического компромисса между США и КНДР.

"Что нужно сделать для того, чтобы появились предпосылки для нахождения политического компромисса сейчас, в том числе между Пхеньяном и Вашингтоном, - это отдельная тема. И Совет безопасности ООН в этой сфере явно не дорабатывает", - заявил он.

Дипломат указал, что "в этой работе по линии Совета безопасности не хватает ключевого ингредиента, а именно - диалогового и политического ингредиента". "Потому что сами по себе санкции к искомому результату не ведут, и они не могут сами по себе изменить реальность, как они не могли изменить реальность, в частности, в ситуации с иранской ядерной программой, где, сколько бы ни утверждали обратное наши оппоненты, совершенно не санкционный прессинг, а настрой на компромисс, прежде всего политического руководства в Тегеране и политического руководства в Вашингтоне, позволили сдвинуть с места долго буксовавший договорный процесс", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков также напомнил, что России и Китай "в индивидуальном качестве и совместно через совместное заявление от 4 июля выдвинули программу - поэтапный план действий или план двойной заморозки". Как заявил Рябков, применение этого плана "помогло бы как минимум стабилизировать ситуацию, добиться определенного статус-кво и неких дополнительных гарантий от новой эскалации, а затем - начать постепенный процесс нахождения политических решений".

Предотвращение инцидентов

Россия считает, что восстановление соглашения с США о предотвращении инцидентов в воздухе и на море было бы полезным в свете роста внимания к подобного рода инцидентам, сказал Рябков. "Мы считаем, что в вопросах обеспечения предсказуемости военной деятельности нам нужно работать активнее совместно с США, и было бы полезно осовременить, привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня имеющееся у нас в обойме российско-американских отношений соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе и на море", - сказал он.

"Много разговоров о том, как себя ведут экипажи кораблей и самолетов, много рассуждений о том, что может произойти, если будут неправильно поняты намерения или действия друг друга. Вот для того, чтобы обезопасить себя от подобного рода ошибок и просчетов, стоило бы, наверное, этот инструментарий, доставшийся нам в наследство от прошлого, освежить", - пояснил дипломат.