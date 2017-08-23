Рябков: участие в БРИКС расширяет возможности России для решения внутренних задач

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Участие России в БРИКС расширяет возможности страны для решения внутренних задач, включая укрепление безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью китайским и японским СМИ.

По его словам, БРИКС "обладает, во-первых, уникальным составом участников, а во-вторых, - достаточно своеобразным мандатом и ориентирами, задачами, которые сформулированы в плане выражения коллективной политической и экономической воли". "Думаю, что в совокупности участие в таких организациях дает эффект мультипликации влияния и расширения возможностей для решения наших внутренних задач самого разного свойства - от инфраструктурных и инвестиционных до задач укрепления безопасности с точки зрения противодействия трансграничным вызовам, прежде всего террористическим, и задач, связанных с обеспечением безопасности по периметру границ, - отметил дипломат. - Мы знаем, что в некоторых форматах и проводятся совместные учения, и отрабатываются другие аспекты, связанные, что называется, с hard security - с "твердой" безопасностью", - сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что участие в БРИКС не является для России вопросом "выбора цивилизационного или глобально политического". "Мы никогда не смотрим на Восток и на Запад под углом, что важнее, что лучше, или - или, - пояснил он. - Наоборот, мы считаем, что в силу географии и исторической специфики именно за Россией может быть роль, не хочу сказать "моста", потому что "мосты", "пояса", "пути" - это все терминология, которая приложима к очень многим маршрутам <...>. Но роль России как сводящего, как интегрирующего фактора, который может обогатить, скажем, форматы взаимодействия с партнерами в Азии и на Востоке неким опытом, который мы приобрели за годы работы, и неоднозначным опытом, скажем так, ведения дел с Евросоюзом, нашего сотрудничества, а иногда и соперничества в форматах, похожих на ОБСЕ, в ОБСЕ в частности, и так далее, и так далее".

"Это все "ферменты", которые позволяют в работе на других площадках быть более зрелыми, опираться на опыт, на навыки, на приемы, которые для нас знакомы, понятны, осязаемы, - продолжил Рябков. - И в обратном направлении аналогичные процессы тоже идут".

"После того, как мы имеем уже десятилетний опыт работы в БРИКС по тематике безопасности информационно-коммуникационных систем, наши позиции на других площадках - в Женеве, в Нью-Йорке - становятся сильнее, потому что мы понимаем, что безальтернативная западная монополия подходов и безальтернативность западных концептуальных решений тех или иных проблем - это не то, что существует на самом деле", - подчеркнул он.

Рябков также заявил, что Москва заинтересована в укреплении роли БРИКС не только в контексте взаимодействия партнеров, но и на уровне основных международных организаций и площадок.

"БРИКС должен и может заявить еще более весомо и активно о себе, - сказал он. - Поэтому не буду скрывать, что Россия выступает за расширение практики выпуска согласованных совместных заявлений в формате БРИКС по линии наших миссий ООН, как в Нью-Йорке, так и в Женеве, и по линии других международных организаций, включая, к примеру, наши венские миссии, где очень важная работа проводится по линии МАГАТЭ".

Внутриполитическая ситуация в странах БРИКС и работа объединения

В интервью китайским и японским СМИ замглавы МИД РФ также заявил, что изменения внутриполитического характера в странах - участницах БРИКС никак не сказываются на сотрудничестве в этом объединении и на его работе.

"Несмотря на разные векторы внутреннего развития стран БРИКС, обстоятельства, связанные с переходом власти к другим политическим силам в той или иной стране из объединения, никак не сказываются на характере нашего взаимодействия в БРИКС, - сказал он. - Мы не видим угасания интереса к этому формату ни у одного из государств партнеров". "Я не вижу никаких признаков того, что споры, которые могут возникать у партнеров, ослабляет сотрудничество в БРИКС", - добавил он.

Рябков подчеркнул, что БРИКС продолжает консолидироваться и утверждаться на международной арене. "БРИКС уже превратился в незаменимый фактор влияния на международные дела, - заметил он. - При этом БРИКС сохраняет свой характер неформального объединения, где мало бюрократии и много диалога и поиска компромиссов".

По мнению замглавы МИД, БРИКС надо укреплять и дальше, а также дать объединению возможность "поработать в экономической сфере". "У нас довольно успешно выполняется программа стратегии экономического партнерства, корни которого были заложены во время российского председательства в 2015 году, - заметил Рябков. - Мы подошли к периоду выделения уже второго пакета траншей займов на реализацию данного рода проектов в странах, которые участвуют в объединении".