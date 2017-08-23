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Жириновский назвал идиотским обвинение со стороны ГПУ в финансировании терроризма

Политика
23 августа, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Лидер ЛДПР подчеркнул, что помощь со стороны партии жителям юго-востока Украины ничего не имеет общего с террористической деятельностью

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский охарактеризовал как идиотские обвинения в его адрес со стороны Генпрокуратуры Украины (ГПУ) по статье "Финансирование терроризма" в связи с оказанием политиком помощи провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

"Решение идиотское. Там сидят в Генпрокуратуре обезумевшие люди, они совершенно ничего не соображают, их нужно всех выгнать с работы. Мы никогда никаких денег не собирали, мы всегда оказывали помощь жителям Донбасса и будем оказывать", - заявил он в среду ТАСС.

Жириновский добавил, что помощь со стороны ЛДПР жителям юго-востока Украины ничего не имеет общего с террористической деятельностью. "Если они считают, что это связано с террором, тогда им всем в психушку нужно... Все их обвинения - это перевод бумаги... Мы на это внимание не обращаем", - заключил главный либерал-демократ.

Генеральная прокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма в связи с оказанием им помощи ДНР и ЛНР, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Следователи ГПУ обвиняют Жириновского в создании организованной группы, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы и члены ЛДПР, для сбора денежных средств с целью материального обеспечения ДНР и ЛНР.

Данная группа, как утверждают в украинской прокуратуре, в течение 2014-2017 гг. осуществила поставку представителям республик "шести транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта".

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