Около 24 тыс. человек уже выразили желание голосовать 10 сентября не по месту регистрации

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. / ТАСС/. Порядка 24 тыс. человек в 20 регионах уже подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, общаясь с представителями партий и общественности на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

"По нашим подсчетам, уже свыше 24 тыс. заявлений подали", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что одной из главных задач ЦИК и избирательных комиссий всех уровней является активное информирование избирателей о новых возможностях голосования по месту пребывания.

"В преддверии президентской кампании выведем информационную политику на новый уровень", - пообещала глава Центризбиркома.

Жители 20 регионов, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний, с 26 июля могут подавать в территориальные избиркомы заявления о включении в списки избирателей там, где им удобно, чтобы проголосовать не по месту регистрации. Это стало возможным после того, как летом этого года были приняты поправки в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения. Крайний срок подачи заявлений по месту пребывания - за пять дней до выборов. Позднее подать такое заявление можно будет только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.