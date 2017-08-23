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Около 24 тыс. человек уже выразили желание голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Политика
23 августа, 15:08 UTC+3 СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ область/ 23, августа. / ТАСС

По словам Эллы Памфиловой, одной из главных задач ЦИК и избирательных комиссий всех уровней является активное информирование избирателей о новых возможностях голосования по месту пребывания

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СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 23 августа. / ТАСС/. Порядка 24 тыс. человек в 20 регионах уже подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, общаясь с представителями партий и общественности на международном молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

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"По нашим подсчетам, уже свыше 24 тыс. заявлений подали", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что одной из главных задач ЦИК и избирательных комиссий всех уровней является активное информирование избирателей о новых возможностях голосования по месту пребывания.

"В преддверии президентской кампании выведем информационную политику на новый уровень", - пообещала глава Центризбиркома.

Жители 20 регионов, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний, с 26 июля могут подавать в территориальные избиркомы заявления о включении в списки избирателей там, где им удобно, чтобы проголосовать не по месту регистрации. Это стало возможным после того, как летом этого года были приняты поправки в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения. Крайний срок подачи заявлений по месту пребывания - за пять дней до выборов. Позднее подать такое заявление можно будет только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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