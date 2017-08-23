Испания выдала обвиняемого в создании преступного сообщества россиянина

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в организации преступного сообщества, экстрадирован из Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"23 августа по требованию Генпрокуратуры компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Константина Коновченко", - сообщили в надзорном ведомстве.

Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, мошенничестве и покушении на мошенничество, причинении имущественного ущерба путем обмана и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, с 2008 по 2014 годы на территории Москвы и области Коновченко создал преступное сообщество. Участники организации незаконно конвертировали деньги с расчетных счетов через подконтрольные фирмы и похищали деньги из государственных бюджетных учреждений, предоставляя заведомо ложные документы в арбитражные суды о взыскании долга. Также они незаконно передавали, приобретали и хранили боеприпасы, автоматическое огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

Коновченко уехал из России и в феврале 2016 был объявлен в розыск. В мае прошлого года Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче из Испании, который был удовлетворен в июле этого года.