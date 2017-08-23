Испания выдала обвиняемого в создании преступного сообщества россиянина

Мутко: четыре награды в греко-римской борьбе на ЧМ являются хорошим результатомСпорт 23 августа, 17:20
Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновацииОбщество 23 августа, 17:14
Мутко надеется, что уровень хоккея в матче СКА и ЦСКА пойдет на пользу российским игрокамСпорт 23 августа, 16:53
Екатеринбург презентовал заявку на право проведения ЭКСПО-2025 на выставке в АстанеНовости Урала 23 августа, 16:49
Мэр Нью-Йорка рассмотрит возможность сноса памятника Христофору КолумбуМеждународная панорама 23 августа, 16:48
Мутко: "Краснодар" в самой непростой среди российских клубов ситуации в отборе еврокубковСпорт 23 августа, 16:44
Власти Подмосковья будут тотально контролировать качество медикаментов в 2018 годуОбщество 23 августа, 16:39
Сборная России завоевала девять медалей в четвертый день УниверсиадыСпорт 23 августа, 16:37
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человекаПроисшествия 23 августа, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в организации преступного сообщества, экстрадирован из Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"23 августа по требованию Генпрокуратуры компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Константина Коновченко", - сообщили в надзорном ведомстве.
Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, мошенничестве и покушении на мошенничество, причинении имущественного ущерба путем обмана и незаконном обороте оружия.
По версии следствия, с 2008 по 2014 годы на территории Москвы и области Коновченко создал преступное сообщество. Участники организации незаконно конвертировали деньги с расчетных счетов через подконтрольные фирмы и похищали деньги из государственных бюджетных учреждений, предоставляя заведомо ложные документы в арбитражные суды о взыскании долга. Также они незаконно передавали, приобретали и хранили боеприпасы, автоматическое огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.
Коновченко уехал из России и в феврале 2016 был объявлен в розыск. В мае прошлого года Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче из Испании, который был удовлетворен в июле этого года.