МИД РФ: Россия и Монголия заинтересованы в придании динамики двустороннему сотрудничеству

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия и Монголия заинтересованы в придании дополнительной динамики двустороннему взаимодействию. Об этом сообщили в среду в российском дипведомстве по итогам состоявшихся в Улан-Баторе консультаций заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с государственным секретарем министерства внешних сношений Монголии Дамдинсурэнгийном Даваасурэном.

Как отмечается в сообщении МИД России, в ходе визита в Монголию Моргулов был принят президентом этой страны Халтмаагийном Баттулгой и премьер-министром Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом.

"Проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах двусторонних отношений и международных вопросах, представляющих взаимный интерес, - информировали в министерстве. - С обеих сторон акцентирована заинтересованность в придании российско-монгольскому взаимодействию новой динамики и в дальнейшем развитии сотрудничества в практических областях".