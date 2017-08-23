Грызлов: главным итогом встречи контактной группы в Минске стало "школьное" перемирие

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Согласование режима прекращения огня в преддверии начала нового учебного года стало главным результатом заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Такое мнение высказал полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

"Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", - сказал он. При этом российская делегация, по его словам, исходя из имеющихся данных об обстрелах, в частности сотрудников СЦКК (Совместного центра координации и контроля), потребовала применения дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня.

Полпред РФ также обратил внимание на то, что Киев саботирует разведение сил, хотя на ряде участков линии размежевания Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ длительное время не фиксирует случаев применения оружия. "Это относится и к району Станицы Луганская, где уже в который раз ОБСЕ фиксирует периоды тишины, превышающие установленное количество дней, - отметил Грызлов. - Несмотря на это, разведение сил на этом участке не состоялось, хотя с момента первого соглашения о разведении сил в этом районе скоро будет год. Хотя препятствий нет, и там даже установлен новый пункт круглосуточного наблюдения СММ ОБСЕ".

Грызлов напомнил, что в октябре 2017 года истекает трехлетний срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса, который является основой минских соглашений. В связи с этим российская делегация, во-первых, ставит вопрос о пролонгации данного закона. "Во-вторых, саботаж Киевом вопроса введения этого закона в действие по "формуле Штайнмайера" тормозит выполнение минских соглашений в целом", - продолжил он. Без прогресса в политическом урегулировании сложно решать другие вопросы минских соглашений, подчеркнул полпред. Он также акцентировал внимание на политике Киева, который усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что противоречит минским договоренностям.

Комментируя работу гуманитарной подгруппы, Грызлов высказал недоумение в связи с затягиванием вопроса об освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". По его словам, контактная группа в основном сверила списки удерживаемых. "Но проведению обмена препятствует отсутствие на Украине действующего закона об амнистии участников событий в Донбассе", - считает полпред.