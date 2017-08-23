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Корпус "За чистые выборы" будет наблюдать за голосованием в 25 регионах РФ

Политика
23 августа, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Единый день голосования пройдет 10 сентября

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Наблюдатели корпуса "За чистые выборы" заявили, что намерены проводить наблюдение за голосованием в 25 регионах страны на предстоящих 10 сентября выборах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпуса, поступившем в ТАСС в среду.

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© Александр Щербак/ТАСС

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Каждый третий кандидат на выборах 10 сентября моложе 35 лет

"Предполагается, что движение будет осуществлять наблюдение в 25 регионах, где 10 сентября пройдут выборы. Это прежде всего все субъекты РФ, где предстоит голосование регионального уровня, акцент будет сделан на выборах в законодательные собрания субъектов, где возникали спорные ситуации при выдвижении кандидатов, как в Краснодарском крае", - приводит пресс-служба движения слова председателя Общественного совета корпуса Дениса Паньшина.

"Кроме того, наблюдение затронет три субъекта РФ, где могут быть конфликтные кампании муниципального уровня: Владивосток, Омск, Карачаево-Черкесия", - добавил он.

В пресс-службе уточнили, что это заявление Паньшин сделал в рамках Дня избирательного права и процесса, который сегодня состоялся на проходящем в Ульяновской области VII Международном летнем молодежном юридическом форуме "ЮрВолга".

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах. Также состоятся довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам - Кингисеппскому (Ленинградская область) и 77-му Брянскому.

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