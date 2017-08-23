Памфилова с юмором смотрит на приложение для знакомств накануне выборов

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская область), 23 августа. / ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова с юмором относится к такому нестандартному способу привлечь молодежь на выборы, как специальное мобильное приложение для знакомств, но подчеркивает, что главное - чтобы у его пользователей появился интерес к голосованию.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что сервис знакомств Mamba создал мобильное приложение "Вместе на выборы". В приложении людям предлагается найти себе пару, встретиться в единый день голосования 10 сентября и пойти на выборы главы региона (проходят в этом году в 16 субъектах). В случае совпадения симпатий у пользователей открывается чат для общения. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

"Я к этому отношусь с юмором, кто во что горазд. ЦИК к этому не имеет никакого отношения. <...> На выборы через любовь - это прекрасно", - сказала она журналистам по итогам визита на международный молодежный юридический форум "ЮрВолга", отвечая на вопрос ТАСС.

Главное, по мнению Памфиловой, "чтобы возник интерес к выборам", даже если этого достигают "парадоксальными способами".

"Мы должны сделать все, чтобы выборы не были профанацией, иллюзией какой-то. Выборы должны быть реальны, борьба идей каких-то интересных. Должно родиться [понимание], что выборы - это модно, это престижно, выборы - это важно", - подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова отметила, что "если выборы настоящие, реальные", то для мотивации людей появляются "безграничные возможности для креатива". Она добавила, что ЦИК тоже объявил конкурс для молодежи на лучший аргумент для сверстников в пользу того, чтобы прийти на выборы.