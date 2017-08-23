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Лавров в конце августа посетит с рабочим визитом Кувейт

Политика
23 августа, 18:56 дата обновления: 23 августа, 18:59 UTC+3

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданова провел переговоры с послом Кувейта в России Абдулазизом аль-Адвани

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце августа посетит с рабочим визитом Кувейт. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам встречи специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с послом Кувейта в РФ Абдулазизом аль-Адвани.

"В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-кувейтского взаимодействия в различных сферах, включая подготовку предстоящего в конце августа рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова в Кувейт", - информировали в министерстве.

"Затрагивались также ключевые аспекты обстановки на Ближнем Востоке с упором на предпринимаемые Эль-Кувейтом посреднические усилия по преодолению возникших между Катаром и рядом государств региона противоречий путем конструктивного диалога", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

 

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