Кисляк сомневается, что на встрече с Трампом в мае были озвучены секретные данные

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ТАСС, 23 августа. Бывший посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк сомневается, что во время майской встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова (на ней присутствовал и сам Кисляк - прим. ТАСС) американским президентом были озвучены секретные данные.
"Я не думаю, что услышал что-то засекреченное. Но это была хорошая встреча. Мы обсуждали вещи, которые важны как для вашей, так и для моей страны", - сказал он в среду в интервью телеканалу CNN.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с зятем президента США Джаредом Кушнером, являющимся сейчас старшим советником американского лидера, открытие "секретных каналов связи с Кремлем", Кисляк заявил, что, как много раз уже было сказано, РФ не предает огласке данные о контактах российских дипломатов с американской стороной "из-за уважения к нашим партнерам".
Комментируя информацию о том, что он якобы "завербовал некоторых членов администрации Трампа", Кисляк сказал, что CNN должно быть стыдно как компании, распространяющей эти сведения. "Это вздор", - добавил экс-глава российского посольства в США.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с Лавровым и Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся в мае.
Также в мае издание сообщило, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. Кушнер утверждал, что "не помнит" о каких-либо телефонных разговорах с Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года.