Россия и Турция активизируют усилия по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия и Турция договорились активизировать усилия по созданию четвертой зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам консультаций специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом.
"В ходе предметного обсуждения актуальных аспектов региональной повестки дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее, - отметили в российском МИД. - С удовлетворением констатировано существенное снижение уровня насилия в Сирии в результате установления трех зон деэскалации в рамках Астанинского процесса. Условлено активизировать усилия по согласованию четвертой зоны в Идлибе".
"При этом с обеих сторон была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
По итогам российско-американского саммита в Гамбурге с 9 июля действует зона деэскалации на юго-западе Сирии, включающая провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Позднее заработали зоны снижения напряженности в районах Хомса и Восточной Гуты.