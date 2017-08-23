РФ продолжит добиваться от гаагского трибунала временного освобождения Младича

ГААГА, 23 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия продолжит добиваться, чтобы Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) временно освободил бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича по состоянию здоровья. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Госдумы, председатель Общественного комитета России в защиту генерала Младича Павел Дорохин.

Во вторник и среду он вместе с руководителем Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Еленой Гуськовой посетил Младича в Центре содержания заключенных МТБЮ. И этот визит подтвердил серьезные опасения относительно состояния здоровья генерала, которые имелись у представителей российской общественности.

Выглядит хуже, чем два года назад

"Это уже наше четвертое посещение генерала, - отметил Дорохин. - Мы приехали, чтобы морально поддержать Младича, оценить состояние его здоровья и выработать дальнейшие шаги по его защите и фактически спасению. Мы исходим из того, что его жизни есть прямая и реальная угроза, и в личной беседе с нами он это подтвердил. Он прямо сказал, что правая сторона тела - грудь, рука, нога - постоянно болят и плохо действуют. Да и в целом выглядел он хуже, чем два года назад, когда мы приезжали последний раз".

Депутат Госдумы напомнил, что Россия была готова под свою гарантию принять Ратко Младича для прохождения лечения в Москве, однако МТБЮ дважды отказал во временном освобождении. В то же время лечение Младича, осуществляемое в Гааге, по словам Дорохина, является крайне хаотичным. "Медикаменты, которыми его лечат, несовместимы друг с другом, в день ему дается 20 таблеток с определенной периодичностью, причем никто ему не говорит, что это за таблетки. И мы обеспокоены тем, что такое лечение продолжит вызывать ухудшение здоровья", - сказал он.

Со своей стороны Гуськова заметила, что отказ во временном освобождении Младича стал большой неожиданностью. "Приезд в Москву был очень хорошо подготовлен, - заметила она. - Его ждала подготовленная палата в Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, и врачи были готовы принять его на лечение в любое время. Мы были уверены, что нам удастся его вызволить, потому что в гаагском трибунале по медицинским показаниям выпускали очень много людей до вынесения приговора. Однако гаагский трибунал не посчитался с гарантией постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Россия повторно обратится в МТБЮ

Дорохин сообщил, что Общественный комитет России в защиту Ратко Младича с учетом состоявшегося посещения и того факта, что состояние здоровья генерала ухудшается, обратится к российским властям с инициативой повторного запроса в МТБЮ. "Фактически по новым обстоятельствам мы можем заново ходатайствовать о необходимости его срочного освидетельствования и лечения в РФ, иначе позиции гуманизма никак не вписываются в действия трибунала, - заметил он. - Мы также можем подготовить обращение со стороны общественности в гуманитарные органы ЕС и другие международные организации с тем, чтобы привлечь внимание к судьбе этого видного патриота Сербии".

"Младич очень мужественный человек, - обратил внимание депутат. - Адвокатам он вообще старается не говорить про состояние своего здоровья. Потому что он военачальник, полководец, для него признаваться в своей слабости крайне сложно. И у него совершенно другая планка моральных ценностей. Помню, когда в 2012 году мы первый раз приехали и спросили, чем мы можем помочь, он сказал, что ему ничего не надо. Вместо этого он попросил оказать помощь остальным заключенным соотечественникам, чтобы он остался последним сербом, который уйдет из этой тюрьмы".

Без вины виноватый

Вынесение приговора в отношении Младича запланировано на ноябрь этого года. "Обвинение просит 40 лет, - заметил Дорохин. - Мы видим, что доказательная база у них отсутствует. Но с учетом предвзятости трибунала рассчитывать на положительный исход и оправдание практически не приходится".

Гуськова объяснила, почему так происходит. "Он у них главный осужденный. Это человек которого нужно осудить. Тезис виновности сербов в событиях 1990-х годов и распаде Югославии очень серьезно пытаются доказать в Европе", - сказала она.

"Если будет доказано, что сербы виновны в конфликте, тогда оправдывается агрессия НАТО без решения СБ ООН на Югославию в 1999 году, - заметила эксперт. - До сих пор легитимность действий НАТО ставится под вопрос, а так получается, что шаги НАТО оправданы, так как они наказывали виновных. Так что здесь есть серьезная политическая подоплека как для создания трибунала, так и для его необъективной деятельности".

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. После вынесения приговора бывшему командующему армией боснийских сербов у него сохранится возможность для апелляции.