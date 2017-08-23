Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Включение США российских граждан и компаний в санкционный перечень по КНДР - это неправомерный шаг, который не поможет улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, "это очень недружественный шаг Соединенных Штатов, который, конечно, не придаст никакого позитива словам американской стороны о необходимости стабилизировать отношения с Россией". Дипломат напомнил, что в отношении КНДР действует санкционный режим ООН, и США должны были обратиться к соответствующему комитету Совета Безопасности, если видят необходимость в его расширении.

"Так что мы, во-первых, осуждаем этот шаг, во-вторых, мы не считаем его правомерным и, в-третьих, мы не считаем, что это будет способствовать стабилизации и улучшению российско-американских отношений", - подчеркнул Небензя.

США во вторник расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве группу компаний "Гефест". Ограничения коснулись генерального директора "Гефеста" Рубена Киракосяна, а также Андрея Сербина и Михаила Писклина, который в 2012 году баллотировался в законодательное собрание Владивостока от партии "Правое дело". Также в список внесли исполнительного директора работающей в Сингапуре компании Velmur Management Ирину Хьюиш.

6 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенные страной ракетные испытания. Документ ввел запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.