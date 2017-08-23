Небензя подверг критике идею Молдавии обсудить в ООН вывод миротворцев РФ из Приднестровья

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ООН, 23 августа. /ТАСС/. Инициатива Молдавии по обсуждению вопроса о выводе российских миротворцев из Приднестровья на Генеральной Ассамблее ООН не будет способствовать процессу мирного урегулирования в существующем формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя по просьбе ТАСС обращение молдавского правительства к всемирной организации.
Дипломат согласился с тем, что Генассамблея - неподходящая площадка для обсуждения данного вопроса. Он назвал решение молдавской стороны "не очень дружественным и достаточно неожиданным", отметив, что Россия не была предупреждена об этом заранее.
"Конечно, это не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате "пять плюс два". Мы открыто скажем об этом нашим молдавским коллегам", - сообщил Небензя. Он выразил мнение, что возникшая ситуация "отражает разногласия" между президентом Молдавии Игорем Додоном и проевропейским правительством страны.
Ранее в этом месяце правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В письме молдавского постпреда Виктора Морару утверждается, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности". Как сообщил в среду постпред РФ, решение о включении дополнительных пунктов в повестку дня будет приниматься на встрече генерального комитета ГА в начале сентября.
Кишинев выступает за преобразование миротворческой миссии в разделительной зоне приднестровского конфликта в гражданскую под международным мандатом. Однако с этой позицией не согласен лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод миротворцев - это прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта.
Президент Молдавии в среду осудил обращение правительства к ООН, написав на своей странице в Facebook, что за подобными инициативами стоят "западные кураторы и кукловоды". По его словам, нужно отдельно рассматривать вопросы о будущем миротворческой операции, которая успешно велась на протяжении последних 25 лет, и о присутствии миротворцев РФ, вывод которых "возможен при политическом решении конфликта".
Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор в результате боевых действий там не погиб ни один человек.
В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.