Небензя: РФ не видит необходимости в корректировке миротворческой миссии ООН в Ливане

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Россия не видит необходимость в изменении мандата Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и считает, что миротворческая операция в этой стране должна быть продлена в ее нынешнем виде. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предложение США скорректировать полномочия миссии, поручив ей активнее следить за деятельностью группировки "Хезболлах".

По его словам, для внесения каких-либо изменений в полномочия миротворцев "нет никаких оснований". "ВСООНЛ выполняет очень важные задачи на "голубой линии" [условная граница между Ливаном и Израилем], и мы думаем, что этот мандат должен быть продлен в его нынешнем виде", - отметил дипломат.

Небензя напомнил, что в ООН действует негласное "золотое правило", согласно которому в таких вопросах в первую очередь должно учитываться мнение страны, на территории которой размещены миротворцы. "Принимающая страна, Ливан, не просит изменить мандат, так что мы должны руководствоваться этим", - указал постпред РФ. Он сообщил, что на состоявшемся в среду закрытом совещании Совета Безопасности ООН большинство стран высказали аналогичную позицию.

Текущий мандат сил ООН истекает в конце месяца, а принятие резолюции о его продлении запланировано на 30 августа. Ранее постпред США Никки Хейли сообщила, что будет добиваться внесения значительных изменений в мандат сил ООН. С точки зрения Вашингтона, "голубые каски" должны уделять больше внимания деятельности ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической. Как заявила Хейли, ВСООНЛ должны "усилить свой потенциал и решимость" расследовать действия группировки, нарушающие резолюцию СБ 1701, которая положила конец боевым действиям на юге Ливана 11 лет назад.

Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген в среду сообщила журналистам, что делегация европейской страны ведет работу над резолюцией о продлении мандата ВСООНЛ. Дипломат также высказалась за то, чтобы сохранить "существующий мандат и потенциал" миротворцев.