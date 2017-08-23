Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небензя: РФ не видит необходимости в корректировке миротворческой миссии ООН в Ливане

Политика
23 августа, 21:41 UTC+3 ООН ООН 23, августа. /ТАСС

Постпред России при ООН напомнил, что в организации действует негласное правило о том, что в первую очередь должно учитываться мнение страны, на территории которой размещены миротворцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Россия не видит необходимость в изменении мандата Вооруженных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и считает, что миротворческая операция в этой стране должна быть продлена в ее нынешнем виде. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предложение США скорректировать полномочия миссии, поручив ей активнее следить за деятельностью группировки "Хезболлах".

По его словам, для внесения каких-либо изменений в полномочия миротворцев "нет никаких оснований". "ВСООНЛ выполняет очень важные задачи на "голубой линии" [условная граница между Ливаном и Израилем], и мы думаем, что этот мандат должен быть продлен в его нынешнем виде", - отметил дипломат.

Смотрите также

СБ ООН оставил миротворцев на юге Ливана еще на один год

Генассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций ООН, сократив его на $570 млн

Постпред США при ООН настаивает на необходимости разоружить "Хезболлах"

Небензя напомнил, что в ООН действует негласное "золотое правило", согласно которому в таких вопросах в первую очередь должно учитываться мнение страны, на территории которой размещены миротворцы. "Принимающая страна, Ливан, не просит изменить мандат, так что мы должны руководствоваться этим", - указал постпред РФ. Он сообщил, что на состоявшемся в среду закрытом совещании Совета Безопасности ООН большинство стран высказали аналогичную позицию.

Текущий мандат сил ООН истекает в конце месяца, а принятие резолюции о его продлении запланировано на 30 августа. Ранее постпред США Никки Хейли сообщила, что будет добиваться внесения значительных изменений в мандат сил ООН. С точки зрения Вашингтона, "голубые каски" должны уделять больше внимания деятельности ливанской группировки "Хезболлах", которую США считают террористической. Как заявила Хейли, ВСООНЛ должны "усилить свой потенциал и решимость" расследовать действия группировки, нарушающие резолюцию СБ 1701, которая положила конец боевым действиям на юге Ливана 11 лет назад.

Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген в среду сообщила журналистам, что делегация европейской страны ведет работу над резолюцией о продлении мандата ВСООНЛ. Дипломат также высказалась за то, чтобы сохранить "существующий мандат и потенциал" миротворцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США Ливан Россия Франция Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Виновник ДТП на Волоколамском шоссе задержан в Москве
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Ревнивец с завода ГАЗ убил трех человек, ранил двоих и угрожал полиции
4
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
5
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
6
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
7
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама