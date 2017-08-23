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Умер посол России в Судане

Политика
23 августа, 23:05 UTC+3

Миргаяс Ширинский умер на 63-м году жизни

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане М. Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - сказали в дипведомстве.

Ширинский скончался на 63-м году жизни. Он занимал должность посла России в Судане с декабря 2013 года.

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