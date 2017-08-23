Умер посол России в Судане

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане М. Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - сказали в дипведомстве.
Ширинский скончался на 63-м году жизни. Он занимал должность посла России в Судане с декабря 2013 года.
С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане М.Ширинский https://t.co/DvzanHBB1x pic.twitter.com/YalhvhrJpZ— МИД России (@MID_RF) 23 августа 2017 г.