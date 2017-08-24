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Главы МИД РФ и Камбоджи обсудят развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию в АТР

Политика
24 августа, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стороны также сверят позиции по актуальным международным и региональным вопросам

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон проведут в четверг в Москве переговоры, на которых обсудят вопросы взаимодействия двух государств в торговой и инвестиционной сферах и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На переговорах глав внешнеполитических ведомств будут предметно рассмотрены состояние и перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в различных областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние годы договоренностей на высшем уровне, а также сверены позиции по актуальным международным и региональным вопросам", - сообщили в российском дипведомстве.

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Там напомнили, что по итогам состоявшегося в 2015-2016 годах обмена визитами глав правительств двух стран, а также беседы президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном на полях саммита Россия - АСЕАН в Сочи в мае прошлого года "определены приоритетные направления развития сотрудничества, поставлены конкретные задачи по его дальнейшему продвижению".

"Россия и Камбоджа координируют усилия в рамках ООН, других многосторонних организаций и форумов. В основе - совпадение или близость позиций по большинству актуальных тем глобальной повестки дня, прежде всего, по вопросам формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнули в дипведомстве. Стороны, отметили в МИД, нацелены на дальнейшее взаимодействие, в том числе на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В министерстве указали, что визит камбоджийской делегации в Россию "призван способствовать укреплению взаимодействия двух стран в практических областях", что в полной мере отвечает их долгосрочным интересам, "задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".

Значительный потенциал для сотрудничества

В центре внимания двух стран, сообщили в МИД, находится задача углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Ведущая роль в этом процессе, напомнили в дипведомстве, принадлежит двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в Москве 23 августа.

По данным министерства, в прошлом году объем торговых связей России и Камбоджи вырос на 30,2% и составил $144,2 млн, при этом в январе-мае 2017 года товарооборот увеличился на 3,6%, достигнув $53,8 млн. "Имеется значительный потенциал для кооперации в энергетике, в том числе атомной, добыче и переработке минеральных ресурсов, сельском хозяйстве, транспорте, телекоммуникационной и туристической отрасли", - отметили в МИД.

"В гуманитарном блоке приоритетное внимание уделяется расширению образовательных обменов. В настоящее время в гражданских учебных заведениях нашей страны за счет российских госстипендий учатся 80 камбоджийских граждан, а всего за годы сотрудничества было подготовлено свыше 8 тыс. специалистов", - указали в МИД.

Российская сторона отмечает, что перспективной сферой взаимодействия двух стран является туризм, в 2015-2016 годах Камбоджу ежегодно посещали порядка 50 тыс. граждан РФ. "Росту взаимного турпотока призваны способствовать подписанная в марте 2015 года в Москве межведомственная программа совместных действий в области туризма на 2015-2017 годы, а также заключенное в ноябре 2015 года в Пномпене соглашение о воздушном сообщении", - добавили в дипведомстве.

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