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Посольство РФ в Судане получает соболезнования в связи со смертью посла

Политика
24 августа, 0:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Пресс-атташе посольства также сообщил, что "в течение ближайших нескольких дней будет решаться вопрос о направлении тела на родину"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Коллеги посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского по дипломатической работе направляют в российское диппредставительство в Хартуме соболезнования в связи с его кончиной, рассказал ТАСС пресс-атташе посольства Сергей Коняев.

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"В настоящее время мы получаем соболезнования от знакомых Миргаяса Миргаясовича, его коллег по дипломатическому корпусу, все выражают нам свои соболезнования", - сказал он.

По словам Коняева, Ширинский был найден у себя в резиденции в пригороде Хартума с признаками острой сердечной недостаточности "в шестом часу вечера". "Сотрудники посольства, которые находились в этот момент в резиденции, вызвали врача, однако спасти посла не удалось", - сказал собеседник агентства.

"Его тело было направлено в морг при академическом госпитале Хартума, в настоящее время находится там проводятся все необходимые процедуры. Как мы ожидаем, в течение ближайших нескольких дней будет решаться вопрос о направлении тела на родину", - добавил пресс-атташе.

Ранее о кончине Ширинского сообщил МИД РФ. Дипломату было 62 года.

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