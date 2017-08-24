Посольство РФ в Судане получает соболезнования в связи со смертью посла

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Коллеги посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского по дипломатической работе направляют в российское диппредставительство в Хартуме соболезнования в связи с его кончиной, рассказал ТАСС пресс-атташе посольства Сергей Коняев.
"В настоящее время мы получаем соболезнования от знакомых Миргаяса Миргаясовича, его коллег по дипломатическому корпусу, все выражают нам свои соболезнования", - сказал он.
По словам Коняева, Ширинский был найден у себя в резиденции в пригороде Хартума с признаками острой сердечной недостаточности "в шестом часу вечера". "Сотрудники посольства, которые находились в этот момент в резиденции, вызвали врача, однако спасти посла не удалось", - сказал собеседник агентства.
"Его тело было направлено в морг при академическом госпитале Хартума, в настоящее время находится там проводятся все необходимые процедуры. Как мы ожидаем, в течение ближайших нескольких дней будет решаться вопрос о направлении тела на родину", - добавил пресс-атташе.
Ранее о кончине Ширинского сообщил МИД РФ. Дипломату было 62 года.