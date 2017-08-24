МИД РФ соболезнует родным и близким скончавшегося посла России в Судане

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. МИД РФ выражает соболезнования родным и близким скончавшегося российского посла в Судане Миргаяса Ширинского. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Миргаяс Миргаясович Ширинский являлся высоким профессионалом, - сказала она. - Он посвятил свою жизнь работе на дипломатическом направлении. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким российского посла. Светлая память".

"Как сообщили в посольстве нашей страны, все произошло около шести вечера по местному времени. Российского посла обнаружили в его резиденции с признаками острого сердечного приступа", - добавила дипломат.

Как сообщила Захарова, сотрудники посольства вызвали врача, "но спасти Ширинского не удалось".