Захарова: очередная встреча по Сирии в Астане намечена на вторую декаду сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Очередная международная встреча по Сирии в Астане запланирована на вторую декаду сентября. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем наших региональных и международных партнеров в преддверии намеченной на вторую декаду сентября шестой международной встречи по Сирии в Астане поддержать усилия по борьбе с террористами на территории Сирии, предпринять дополнительные усилия в целях содействия сторонам конфликта в поисках компромиссных решений, которые положили бы конец затянувшемуся межсирийскому противостоянию", - сказала дипломат.

По ее словам, "развитие ситуации в Сирии диктует необходимость скорейшего завершения процессов создания зон деэскалации, укрепления режима прекращения боевых действий, улучшения гуманитарной обстановки".

Предыдущая встреча в Астане по Сирии прошла 4-5 июля.