Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: очередная встреча по Сирии в Астане намечена на вторую декаду сентября

Политика
24 августа, 11:04 дата обновления: 24 августа, 11:11 UTC+3

По словам Марии Захаровой, в связи с ситуацией в Сирии сторонам необходимо завершить процесс создания зон деэскалации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Очередная международная встреча по Сирии в Астане запланирована на вторую декаду сентября. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также

Шойгу: введение зон деэскалации в Сирии позволило остановить гражданскую войну

Минобороны РФ и сирийская оппозиция договорились о третьей зоне деэскалации севернее Хомса

Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории

"Призываем наших региональных и международных партнеров в преддверии намеченной на вторую декаду сентября шестой международной встречи по Сирии в Астане поддержать усилия по борьбе с террористами на территории Сирии, предпринять дополнительные усилия в целях содействия сторонам конфликта в поисках компромиссных решений, которые положили бы конец затянувшемуся межсирийскому противостоянию", - сказала дипломат.

По ее словам, "развитие ситуации в Сирии диктует необходимость скорейшего завершения процессов создания зон деэскалации, укрепления режима прекращения боевых действий, улучшения гуманитарной обстановки".

Предыдущая встреча в Астане по Сирии прошла 4-5 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Даниэль Морозов
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
4
Глава UFC Уайт проведет переговоры с Макгрегором о продаже части акций UFC
5
Рано Джураева: мы хотим сделать Байконур снова красивым и привлекательным
6
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
7
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
Темы дня
Новости партнеров
Реклама