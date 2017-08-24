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Директор СВР соболезнует в связи с кончиной посла РФ в Судане

Политика
24 августа, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Сергей Нарышкин отметил, что Миргаяс Ширинский "прилагал максимум усилий для развития взаимовыгодных конструктивных связей в различных областях двусторонних отношений"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи с кончиной посла России в Судане Миргаяса Ширинского, сообщили ТАСС в ведомстве.

"В Службе внешней разведки Российской Федерации с глубоким прискорбием восприняли печальную новость из Хартума о кончине Миргаяса Миргаясовича Ширинского. Его хорошо знали как опытного дипломата, прекрасного специалиста, надежного товарища. Сорок лет Миргаяс Миргаясович отдал дипломатической работе, всего себя посвящая служению Отечеству, всем сердцем воспринимая задачи, поставленные перед ним руководством внешнеполитического ведомства России", - цитирует пресс- бюро СВР Нарышкина.

"Работая в Йемене, Саудовской Аравии, в штаб-квартире ЮНЕСКО, центральном аппарате МИДа РФ, в Руанде и Судане, Миргаяс Миргаясович прилагал максимум усилий для развития взаимовыгодных конструктивных связей в различных областях двусторонних отношений, пользовался неизменным уважением высшего руководства этих стран и простых людей", - отметил Нарышкин.

Накануне о кончине Ширинского сообщил МИД РФ. Дипломату было 62 года.

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