Лавров посетит Кувейт, ОАЭ и Катар 27-30 августа

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 27-30 августа Кувейт, ОАЭ и Катар. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27-30 августа совершит рабочую поездку в Кувейт, ОАЭ и Катар, - сказала Захарова. - В Эль-Кувейте [Лавров] будет принят эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, проведет переговоры с главой МИД этой страны шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. В Абу-Даби запланированы беседы с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, министром иностранных дел шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В Дохе намечены встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ожидаются также переговоры с главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и с госминистром по делам обороны".
"Значительное внимание будет уделено нынешнему кризису в отношениях Дохи с Абу-Даби, рядом других арабских столиц, - сказала Захарова. - Россия последовательно призывает заинтересованные государства к отказу от конфронтационной риторики, обсуждению накопившихся спорных вопросов за столом переговоров, достижению компромиссных развязок".