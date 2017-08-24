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МИД РФ: учения США и Южной Кореи не способствуют деэскалации на Корейском полуострове

Политика
24 августа, 11:23 дата обновления: 24 августа, 11:27 UTC+3

Мария Захарова подчеркнула, что "любой опрометчивый шаг или даже непреднамеренный инцидент может послужить поводом для военного конфликта"

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Крупномасштабные учения США и Южной Кореи Ulchi - Freedom Guardian не способствуют деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Проведение очередных крупномасштабных военно-морских учений США и Республики Корея не способствует деэскалации напряженности на Корейском полуострове, - сказала дипломат. - Призываем все стороны к максимальной осторожности. В результате накачивания региона вооружениями любой опрометчивый шаг или даже непреднамеренный инцидент может послужить поводом для военного конфликта".

Москва рассчитывает, что Пхеньян не станет реагировать на учения военным образом, отметила Мария Захарова. 

"Рассчитываем, что КНДР продолжит проявлять сдержанность и не станет реагировать на указанные маневры военным образом, - подчеркнула Захарова. - Убеждены, что необходимость в ракетно-ядерных испытаниях и военных учениях отпадет, когда заинтересованные стороны договорятся об основах взаимоотношений и принципах мирного сосуществования".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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