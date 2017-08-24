Захарова: Москва так и не поняла, почему Вашингтон уверен в виновности Асада в химатаках

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия не поняла, почему Вашингтон уверен в виновности президента Сирии Башара Асада в химических атаках в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и в Восточной Гуте 21 августа 2013 года. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы до сих пор не услышали внятный объективный аргументации на этот счет, - отметила она. - Так и не поняли, почему Вашингтон настолько уверен в виновности Асада в названных инцидентах и уверен настолько, до такой степени, что решился на грубейшее попрание норм международного права, нанеся 7 апреля ракетный удар по сирийским правительственным войскам".

"Случившееся в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне, как и известную такую истерику ангажированных западных средств массовой информации, официальных лиц, считаем характерными актами информационной войны против суверенной независимой Сирии и попытками торпедировать усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса на базе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации объединенных наций", - добавила Захарова.

В первые годы сирийского конфликта американские власти утверждали, что применение отравляющих веществ станет рубежом, пересечение которого вынудит США вмешаться в конфликт. После химической атаки в Восточной Гуте 21 августа 2013 года Вашингтон пригрозил Дамаску нанесением ударов, однако по итогам переговоров с Россией было принято решение провести международную операцию под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ликвидации арсенала химического оружия Сирии.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов ОЗХО, был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.