МИД РФ: планы Токио закупить комплексы Aegis Ashore непропорциональны ситуации в регионе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Решение Японии закупить американские наземные комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore станет непропорциональным ответом на вызовы в сфере безопасности в регионе. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за продолжающейся в Японии уже несколько лет дискуссией о возможности закупки у США продвинутых комплексов ПРО. Разумеется, обратили внимание и на недавние сообщения СМИ о том, что оборонное ведомство страны склоняется в пользу выбора Aegis Ashore", - отметила дипломат.

"С самого начала мы четко доводили до Токио наши озабоченности по поводу подобных планов, указывали на несостоятельность попыток японской стороны оправдать их прогрессом ракетно-ядерных программ КНДР, - подчеркнула Захарова. - Нам очевидно, что соответствующее решение по закупке и развертыванию новых комплексов, если оно будет принято, следует рассматривать как непропорциональное реальным ракетным угрозам в регионе, способное подорвать, с учетом эвентуального встраивания данной системы в военную инфраструктуру азиатского сегмента глобальной ПРО США, стабильность в северной части Тихого океана".

Аegis Ashore - многофункциональная боевая информационно-управляющая система слежения и наведения, которая призвана сбивать баллистические ракеты противника в средней части траектории их полета за пределами атмосферы. Она является наземным стационарным аналогом системы Aegis, устанавливаемой на кораблях. По озвученным ранее оценкам, для защиты всей территории Японии необходимо по меньшей мере несколько таких систем.