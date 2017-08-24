РФ считает важным знаком заявления премьера Израиля по реставрации Собибора

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Собибору как знак, призванный побудить комитет проекта вернуться к разговору об участии в нем Москвы. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с удовлетворением приняли к сведению, что на состоявшейся 23 августа в Сочи встрече с президентом РФ премьер-министр Израиля заявил о поддержке израильской стороной российского участия в проекте создания нового музея, места памяти на территории бывшего нацистского лагеря-смерти в польском Собиборе, - сказала она. - Рассматриваем эту констатацию как важный шаг к восстановлению исторической и человеческой справедливости, как сигнал, призванный побудить членов Международного управляющего комитета вернуться к разговору о полноценном подключении России к работе в этой структуре".

"Как известно, мы с самого начала были готовы к полноформатному участию в данном проекте, - продолжила она. - Считаем подтверждение израильской стороной своего традиционного отношения к итогам Второй мировой войны и роли Красной армии в победе над фашизмом четким и недвусмысленным сигналом, который исключает какие-либо инсинуации вокруг участия России в проекте".