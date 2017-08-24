Врио главы Карелии отказался от дебатов с конкурентами из-за плотного графика

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков отказался от предвыборных дебатов с конкурентами из-за плотного графика. Об этом он сообщил в четверг журналистам в Москве.
"Конечно, этот вопрос очень серьезно обсуждался моим штабом, но сейчас я продолжаю исполнять обязанности главы региона и, понятно, что очень жесткий график. И надо решать много вопросов", - сказал он.
По словам Парфенчикова, главные дебаты для него проходят "в полях" и в соцсетях, куда ему постоянно пишут жители республики.
"Главная ситуация, главный формат подготовки выборов - прямой диалог с населением. И не только в ходе поездок, у нас дебаты с населением идут постоянно - и в поселках, и в районах. И там мне задают неудобные вопросы представители различных партий. И мне кажется этот формат наиболее правильным на сегодняшний день", - отметил врио главы Карелии.
По его словам, общаться с населением "гораздо сложнее, чем участвовать в дебатах". "Там [при общении с жителями] тебе могут все честно, не совсем цензурно, но все правильно сказать", - добавил Парфенчиков.
На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования,10 сентября, зарегистрированы семь кандидатов: Парфенчиков ("Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России").
Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.
Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.