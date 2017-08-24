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Лавров: РФ и Камбоджа уважают право народов выбирать свой путь развития

Политика
24 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, нынешний визит коллеги Прака Сокхона позволит сторонам "сверить часы" как в отношении двусторонних связей, так и сотрудничества по международным делам

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия и Камбоджа уважают право каждого народа самостоятельно выбирать пути развития. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном.

"У нас очень близкие, совпадающие взгляды на международные проблемы, проблемы мироустройства в целом, - констатировал он. - Мы уважаем право каждого народа самостоятельно выбирать пути развития".

"Это является прочной основой для нашего сотрудничества и в ООН, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на других международных площадках", - добавил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, нынешний визит Прака Сокхона позволит сторонам "сверить часы" как в отношении двусторонних связей, так и сотрудничества по международным и региональным делам.

В свою очередь глава МИД Камбоджи заметил, что российско-камбоджийские отношения укрепляются из года в год. "Эти отношения основаны на принципах дружбы, партнерства и взаимопонимания", - заключил он.

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